賴清德：台灣約6萬名視障者，僅有40多隻導盲犬。總統府提供

賴清德：台灣約6萬名視障者，僅有40多隻導盲犬。總統府提供

副總統賴清德今天表示，台灣目前約有6萬名視障者，至少需要600隻導盲犬。但是目前台灣僅有40多隻導盲犬，代表還有很多地方需要政府或社會來提供相關協助，他會請相關部會針對這方面的政策推動。

副總統賴清德5日上午參訪台灣導盲犬協會，總統府今發布新聞稿表示，副總統參觀導盲犬的生活與訓練環境，並聽取訓練員簡介導盲犬的成長與訓練情形；副總統也在訓練員協助下，幫導盲犬進行日常清潔、刷毛、梳毛及餵食等，並觀看導盲犬視障體驗示範。

副總統賴清德致詞指出，參訪台灣導盲犬協會，除了了解導盲犬從出生、照顧、訓練及幫助盲者的過程，也更進一步認識協會。事實上，該協會19年來幫助台灣的盲者，讓視障朋友們的生活除了拐杖以外，還可以有一個心靈夥伴來指引道路。

賴清德說，感謝協會不僅進行導盲犬的社會宣導，也從事導盲犬的育種、培育及訓練，讓導盲犬協助盲者的生活，同時提供政府很好的政策方向，讓相關法令能夠落實，令他深感欽佩。

他說，參訪過程令他深刻感受到培育一隻導盲犬非常不容易，也了解到相較於其他國家，目前台灣導盲犬的比例比較少。依據國際導盲犬聯盟評估，導盲犬與視障者的理想比例是1比100，台灣目前約有6萬名視障者，至少需要600隻導盲犬。

他表示，然而，目前台灣僅有40多隻導盲犬，這代表還有很多地方需要政府或社會來提供相關協助，未來他會請相關部會針對這方面的政策進行推動。

他指出，在教育方面，可以請教育部將導盲犬相關知識，加入孩童教育中，讓孩子們從小就了解導盲犬的功能與重要性，也能了解導盲犬是視障朋友們非常需要的夥伴，不應該玩弄導盲犬，應該要尊重導盲犬。

他說，尤其當導盲犬在執行勤務的時候，也不要因為不了解導盲犬而拒絕讓牠們搭乘大眾交通工具，連帶導致盲者也無法搭乘，這些都可以從教育上來著手推動。

在公共建設的改善方面，副總統表示，以往公共建設會設計無障礙空間，但現在應該進一步考量導盲犬的角色，注意到導盲犬行的權利，未來應將導盲犬道路的開闢、使用及安排等，加入相關公共建設的規劃。

副總統說，目前台灣導盲犬的數量仍不足，而台灣導盲犬協會也正規畫拓展導盲犬的生活與訓練空間，需要更多的經費來提供協助，透過今天的宣導，希望能讓社會關注到該協會為導盲犬做的努力與付出，未來他也將持續提供協助，期望協會能將導盲犬相關的事情做的更多、更好。

(中時 )