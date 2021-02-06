奧斯卡最佳國際影片9日將宣佈初選片單，《陽光普照》能否順利在93部各國影片中殺出重圍，是眾所矚目的焦點。若能順利入選，就能再挺進3月15日的正式入圍名單，參加過多次國內外獎項競賽的鍾導開玩笑說：「每個沒有得獎的人，都會說不公平啦。」

鍾孟宏正在忙新片《瀑布》的後期工作，透露日前導演李安看了該片初剪版，很驚訝地對他說：「你怎麼變了這麼多？！和《陽光普照》完全不一樣了。」鍾導表示：「《瀑布》是用簡單的敘事方法說母女的故事，對於賈靜雯和王淨的表現我也相當滿意，預計9月推出的新作，會令人耳目一新。」

鍾導說：「拍完《一路順風》我就決心不再拍廣告，要專心拍電影。拍完《陽光普照》，我就決定以後拍的電影裡不搞笑了，我要認真拍嚴肅的題材。台灣和全世界有這麼多問題可以拍，拍都拍不完。」鍾孟宏日前獲選為第8屆楊士琪紀念獎得主，資深導演陳坤厚日前率委員會造訪，為他打氣，「新電影已經是過去式了，鍾導應該要帶著新生代往前走。」

楊士琪紀念委員會主委胡幼鳳和製片王耿瑜則強調：「這是個全世界唯一以電影記者為名的獎項，由電影人和媒體人共同成立，35年來，只頒出過7座獎，相當珍貴，我們選得主不是只看一時，是長期觀察他對電影文化提昇的貢獻。」楊士琪紀念獎頒獎典禮將於3月26日於台北市中山堂光復廳舉行，詳情請見楊士琪紀念獎官網。

(中時 )