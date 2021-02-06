國內房價連年攀升，尤其台北市，一棟中古公寓動輒上千萬，對年輕的上班族而言，即使每月有6位數收入，也是一大負擔，一旦收入不高的情侶家長提出「台北買房才結婚」要求，絕對是難以解決的頭痛困擾。一女網友發文表示，男友的經濟條件不像親友那麼好，媽媽卻要求2人要在台北買房子才能結婚，讓她不知如何是好。

原PO在Dcard發文指出，她和男友已經交往8、9年，2人的薪水都在35K上下，雖然交往第2年就各拿出2000元存錢，但這筆錢主要用來偶爾出遊與2人生日、紀念日花用。

原PO在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）

媽媽本來可以接受剛結婚住在男友家或外面租房子，可是舅舅的女兒最近被提親，對方男友答應買房才能結婚的條件，結果媽媽跟原PO說：「你跟男友說，如果他媽幫他買房你才能嫁，房子還要登記你的名字，房貸也是男生付」。

原PO感嘆，舅舅女兒和她男友都是工程師，月薪大概5至11萬，與自己跟男友相比落差很大，媽媽卻限定男友要在台北買房才能結婚，讓她相當困擾說：「那一輩子不用結了吧」。

網友看到此文勸原PO說：「你們的薪水，買房下去之後生活品質是0喔，可能會比你大學生時過得還更慘，更不用說生小孩了」、「在台北買了房子就要喝西北風了」。 也有人認為原PO媽媽的要求太超過，表示台北買房負擔已經夠大了，還要登記你名下，貸款他付，有當你男友是人嗎？

(中時新聞網)