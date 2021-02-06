去年2020因疫情許多產業都受到巨大影響，而電商產業卻是逆勢上漲，有直播小霸王之稱的宥凱事業更是如日中天，除了本業直播銷售開出漂亮的成績單外，還拿到進帳7位數代言費。此外他跨足唱片及電影，發行個人單曲〈刷起來〉及客串電影《再說一次我願意》，其中單曲在TikTok也已經累計有近50萬的互動次數，引起一股舞蹈的模仿風潮。

宥凱日前舉辦公司尾牙，邀來合作廠商共襄盛舉，為犒賞員工，大手筆發出百萬的年終獎金，每人平均4個月，宥凱說：「我本身對工作比較多想法、性子也比較急，所以常常會讓員工處在高壓狀態，所以希望他們在收到年終的時候可以覺得一切是值得的！」

對於今年的規劃，宥凱表示目前已有電影作品在跟公司談合作，希望能夠快點確定跟大家分享，至於是什麼類型的電影，宥凱則說公司也還沒跟他說，但因為在《再說一次我願意》中的客串角色比較像是本色演出，希望這一次的角色可以有更多的挑戰，可以讓大家眼睛為之一亮，目前也已經開始上表演課，期許自己在接下來的影視作品上能有不一樣的表現。

除了演藝圈外，宥凱更為人所知的是他的直播拍賣事業，去年不僅未受疫情影響，甚至逆勢上揚，年度營業額更是突破往年紀錄，也希望接下來的2021年能夠有更好的成績，而宥凱說，除了賺錢的目標外，其實也期許自己能夠成為一個更有影響力的人，幫助像自己一樣曾經被霸凌的人。

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(中時 )