台北市議員王世堅日前在談話性節目中談論桃園疫情狀況,肯定指揮中心辛勞,但直言適度公開相關訊息才能減輕負擔,更引用披頭四的經典歌曲《Hey Jude》中的歌詞,要指揮官陳時中不需要獨自扛起所有重擔。他還應現場要求清唱該首英文歌曲,意外成為網友關注焦點,很多人都驚呼「居然唱得還不錯,英語發音也還可以,很意外欸」。

財經時事節目《這不是新聞》4日在youtube釋出王世堅談桃園疫情的影片,他引用披頭四歌曲中《Hey Jude》中的歌詞「Dont carry the world upon your shoulders」,希望衛福部長陳時中不要把全世界拿到自己肩頭上承擔,因為當你沒有公布這一些醫院名字,所有責任都要你扛,事後只要有一點差錯,所有的責任都會到指揮中心身上,因此適度開放資源是對的。

主持人陳斐娟則是請王世堅開口清唱副歌,王世堅也大方高歌一小段,影片一曝光後,立刻引起不少網友熱議,很多人都把王世堅跟被封為「港湖胖虎」的立委高嘉瑜對比,紛紛留言寫下,「要生存真的也不容易啊」、「世堅哥真的多才多藝,歌聲完勝嘉瑜」、「歌王歌后同台!唱歌不懂聽歌人的痛苦!」、「世堅真是個被政治及外表耽誤的歌手!唱的不錯,完勝港湖胖虎!」

其實王世堅是有音樂背景,因為他從小學三年級開始學小提琴,小提琴專長廣為人所知,但較少公開展現好歌喉。

台北市議員王世堅拉小提琴畫面。(資料照/台中市議員周永鴻提供/陳世宗台中傳真)

(中時新聞網)