首例確診護理師的家人（案924）昨確診新冠肺炎，該名個案居家隔離25天後確診，引發外界關注，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（6日）在記者會上宣布，案924的IGG和IGM結果都是陽性，研判已感染3、4周；專家小組召集人張上淳則補充，目前資訊看來，被案839傳染的機率較大。

本國籍40多歲女性、首例染疫護理師的家人（案839）昨確診，莊人祥今表示，案924在2月1日出現喉嚨癢的症狀，2月4日採檢後確診，Ct值為32。由於該名個案曾經在1月10日和11日與確診護理師案839接觸，且IGM、IGG都是陽性，研判已經感染3至4周左右，屬於早期的感染。

張上淳表示，從目前的資訊看起來是先前跟案839接觸，而造成受到感染的機率比較大，不過因為三個人是一個家庭的成員，因此被案839和案870傳染的可能性都有，但加上前天的資訊，看起來是案839傳染給案924的機率更大。

案924為案839及案870的接觸者，因此從1月12日起就在住處居家隔離，直到4日隔離期滿採檢，5日確診新冠肺炎。隔離了25天才確診，引發各界關注。而首例確診護理師案839一家五口，累計3人確診，另2名同住家人因先前已匡列為案839及案870的接觸者，目前延長居家隔離期限至2月18日。

(中時新聞網)