吳念軒、方志友主演《粉紅色時光》本週六將播出大結局，兩人戲裡戀情開花結果，終於有甜蜜吻戲向觀眾灑糖，被吳念軒霸氣一吻的方志友羞說：「心裡有小鹿亂撞一下。」只不過拍吻戲時，身為執行製作人的老公楊銘威正在盯場，她坦言還是有點小緊張。

憶起和方志友的吻戲，吳念軒認為就跟拍武打戲一樣不容易，必須讓情緒積累，畫面看來才有溫度：「還記得在現場被導演調整了很多次，調到光線都不連戲才結束。」吻戲拍完接著是吳念軒跌倒的橋段，他透露走戲時發現道具蠻容易解體，敬業表示：「開拍時覺得刻意避開很影響表演，索性不管就真的跌倒了。」吳念軒不幸受了些傷，楊銘威搞笑問：「道具有沒有受傷、有沒有把道具弄壞？」

對於《粉紅色時光》即將完結，吳念軒感性說：「戲劇終了，但我們的人生還在不停的蛻變，希望看完戲的大家能在生活中慢慢發酵這股能量。」方志友則鼓勵觀眾：「很謝謝陪著粉紅色時光共度了一切的大家，希望你們能因為這部戲讓某部分的自己放下或變勇敢！」《粉紅色時光》演員方志友、吳念軒、嚴正嵐、陳彥允等日前也赴弘道老人福利基金會陪伴長者、獻歌唱才藝。

(中時 )