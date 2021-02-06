【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國民黨主席江啟臣的臉書昨天一連Po出了兩則影片，一則是「你辛苦了」的廣告，一則是跟趙少康合體「罷捷」的影片。

江主席一口氣Po出兩則影片，專門研究競選廣告的文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳看到了其中大有「眉角」。

鈕則勳教授指出，看到趙少康及江啟臣對於「罷捷」共同目標某程度的合體，覺得兩人之間的競合關係雖然存在，但合作或許可能大於競爭，和以往國民黨的鬥爭都是搞到魚死網破、親痛仇快，有相當程度的不同。

鈕則勳也認為江啟臣與其給趙少康一個聊備一格的中評委虛銜，還不如聘請趙少康擔任國民黨的「策略長」，先對罷萊委和公投做更縝密的佈局，才能突顯兩人的戰略宏觀與高度，突顯戰績。

至於「你辛苦了」的廣告，鈕則勳認為，以柔性訴求想要爭取民眾因疫情等因素而致「去年很辛苦」的共鳴是策略之一！隱喻攻擊萊豬、中天撤照、政府可能控管網路言論自由符合在野黨的定位，是策略之二，其中當然有想順勢拓票到中間選民的企圖心。

鈕則勳更指出，其中江啟臣以持家者的角度切入，操持年菜，就是在形塑一個適任主席的形象，是策略三；最後就是向民眾拜年呼應年節氣氛。鈕也認為這則廣告樸實沈穩不花俏，也符合江啟臣低調的個性特質，算是相當高明的操作。

(中時新聞網)