台中市政府警察局第四分局南屯派出所員警，日前下午接獲黃姓民眾報案，表示外出辦事時1隻金剛鸚鵡忽然飛到他的肩頭上，且一直不肯離開跟著他回家，讓他不知如何是好，趕緊聯絡警方協尋飼主。

員警到場一眼認出是居住於南屯所附近周姓民眾所飼養的鸚鵡，幸運地在短時間內找到主人，結束淘氣鸚鵡流浪記。黃民跟周民都非常感謝巡佐程清智、警員高飛翔及實習生蘇千祐的積極協助，並大讚「有你們真好!」

警方表示，當日黃姓民眾走到便利超商繳帳單，走出門口時忽然有1隻藍黃相間的鸚鵡飛到他的肩頭上不肯離去，在附近詢問都無人認領，走回原地等待是否有人前來尋找，不料苦等多時仍未有人向他詢問，只好將鸚鵡帶至公司聯繫警方協助。

員警到達現場時，警員高飛翔定睛一瞧覺得這隻金剛鸚鵡似曾相識，就拍下這隻鸚鵡的特徵，傳給周民確認，周民一眼看出這隻鸚鵡就是自己自幼飼養的心愛寵物(經合法登記飼養)，立刻停下工作趕去接回。

原來這隻淘氣鸚鵡趁主人外出工作後咬壞腳鍊飛出家門，不知過了多久才莫名其妙地飛到黃民肩上，還願意跟他回公司，也是一種奇妙的緣分。

黃民跟周民對於員警在短時間內順利協助解決「鳥」事，並沒有因為這只是一件「鳥」案件就潦草處置，十分感謝員警的用心，讓本案最終圓滿收場，大讚「有這樣的人民保母真好!」。

(中時 )