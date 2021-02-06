聰明柴柴走失，自己跳上警察機車的腳踏板「報案」。（永康警分局提供／曹婷婷台南傳真）

聰明柴柴懂報案？找到回家路！台南市永康區1隻柴犬日前從住家跑出來，在離家500公尺外，ㄧ發現巡邏員警經過，自行跳上警車腳踏板，員警見狗狗脖子有項圈，順利聯繫到飼主，來派出所領回，感謝警方幫助；而聰明又可愛的柴柴雖跟警察短暫相處，立馬圈了不少警察粉絲。

永康分局鹽行派出所巡邏員警日前在中正南路與鹽和街口取締交通違規，回頭猛然乍見有隻柴犬跳上巡邏機車腳踏板，員警見狗狗脖子上有項圈，疑似有人飼養，但眼望四周未發現主人，狗狗一路跟著員警返回派出所。

返所後，員警仔細查看柴犬身上項圈，發現上面有電話號碼，立即聯繫飼主，男主人也隨即趕到派出所將狗狗領回。據主人表示，當天柴柴疑似趁他不注意，自行跑出住家500公尺外，他沿路找了半小時，一度很緊張，沒想到愛犬會以跳上踏板的「另類報案」方式，讓自己順利返家，讓他很感謝警方的幫忙。

(中時 )