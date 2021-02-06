2021台灣燈會因疫情而緊急喊卡，新竹市旅遊經濟大受影響，市府則是信心喊話，春節期間的新竹市仍是很有看頭的！新竹市政府為提升各公園的吸引力，特別修復位於康樂公園內的F-104戰鬥機，邀希望吸引軍事迷、戰機迷在春節期間前來朝聖。

市府指出，距離空軍基地僅2公里的康樂公園除了有1座碉堡外，園內也停放展示1架編號4398的星式戰鬥機RF-104G，其於2000年起停放於此，但去年機身有部分腐朽損壞，市府因此邀請了軍事專家古旺金及修繕團隊，嚴正考證機身打磨、鋁片修補破洞、塗裝等，經過半年，才恢復編號4398最初的樣貌。

前聯隊中隊長吳慶璋表示，30多年前的往事歷歷在目，他曾任41中隊長，1990年10月9日曾率領4架附掛響尾蛇飛彈的F-104戰鬥機，掩護前空軍少將梁玉飛潛入對岸進行偵照任務，危機四伏，還好平安歸來。

梁玉飛則指出，F-104戰鬥機的襟翼很銳利，不慎就會畫傷額頭，每次出任務時，機工長還得檢查有無石頭或鳥屍藏在其中，戰鬥機身標明價格5000萬台幣，也凸顯當年物力維艱。

市府城銷處表示，市府7年前起啟動「進擊公園」計畫，希望讓每座公園都有不一樣的特色，新竹市府推薦全國民眾在春節連假期間，來一趟「看飛機遊眷村」之旅，不僅可藉由剛新修復完成的F-104戰鬥機，了解空軍故事，還可品嘗眷村菜及產地直送海鮮。

(中時 )