國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。6日上午在溪尾二橋辦理通車祈福典禮，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕等嘉賓雲集，扶老攜幼一起走一程。（吳敏菁攝）

國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。6日上午在溪尾二橋辦理通車祈福典禮，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕等嘉賓雲集，扶老攜幼一起走一程。（吳敏菁攝）

國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

盼了30多年，國道三號烏日交流道聯絡道延伸到芬園彰南路大肚溪橋正式通車。6日上午在溪尾二橋辦理通車祈福典禮，交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕等嘉賓雲集，扶老攜幼一起走一程，見證台中往返彰化更方便了，彰化芬園鄉到台中烏日區車程竟從55分鐘縮短到7分鐘。

這項工程，工程總經費5億2968萬元，彰縣府負擔1億9900萬元，中央補助1億6000萬；臺中市政府負擔3億3068萬元，完工通車後串聯著國道3號烏日交流道、台14線、台74線（中彰快速道路）及台63線（中投快速公路）等交通網絡。

交通部長林佳龍表示，這是中央與地方合作典範，也是促成台中、彰化30分鐘生活圈，成為中彰共同生活圈很重要一座橋，歷經立委、臺中市長、交通部長，一路走來，在交通部長任內見證這項工程正式通車，感謝縣長王惠美縣長及市長盧秀燕共同促成，加上中、彰立委等人共同爭取預算，讓工程順利完工，是在過年前，送給中彰民眾的新春大賀禮。

縣長王惠美表示，建設不分藍綠，感謝部長林佳龍支持，執行台中市長盧秀燕用心，讓這項工程榮獲三金，通車後，可望帶動芬園鄉、台中東區等附近周邊地區更繁榮發展。

王惠美還推薦往芬園有古蹟寶藏寺、挑水古道等，還可來品嘗芬園農會推出鳳梨、米粉、荔枝等三寶；沿路到彰化，可以欣賞八卦山2021彰化月影燈季，到溪州公園「花在彰化」，彰化還有15個觀光工廠、20多個休閒農場，歡迎大家新春年節一起來彰化走春。

盧秀燕表示，臺中市與彰化近在咫尺，因大肚溪阻隔，兩地鄉親需要繞道而行，鄉親企盼30年，工程完工，讓近1小時車程縮短為7分鐘，使中彰投生活圈更加緊密與繁榮。工程還拿到金安心獎、金安獎、金質獎等3金最高榮譽，可說是臺中市與彰化縣最好的新年禮物。

彰縣府工務處表示，工程起點為臺中市溪尾大橋，西至芬園鄉省道台14線，全長約1公里、寬約12公尺，道路雙向4.5公尺寬混合車道，2018年12月3日開工，2021年1月26日竣工，通車後不但可以紓解交通瓶頸、提升運輸能力，健全交通路網，提升行車便利性，更可以帶動地方觀光、促進地方發展。

此外，「和美大肚溪橋」由彰化和美台61乙線的美港公路連接國道3號和美交流道口，銜接至臺中市大肚區，臺中市政府已辦理規劃設計作業，總經費約24億6000萬元，縣市總經費分攤各半，彰縣府亦已於2020年12月9日提報公路總局爭取生活圈計畫補助經費12億3000萬元，核定後可望於今年度開工，預計於2022年完竣通車。

(中時 )