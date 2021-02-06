NFL第55屆超級盃開打在即(台灣時間周一上午07:30)，美國休士頓家具大亨麥英維爾(Jim McIngvale)這次又豪賭346萬美元(約台幣1億)下注坦帕灣海盜隊獲勝，是本屆投注最高的人。麥英維爾聲明：「海盜隊人才濟濟，攻防兼備，還有史上最偉大的球星湯姆布雷迪(Tom Brady)領軍，所以我下了重注在一路過關斬將的海盜隊身上。」他們的對手是堪薩斯酋長隊。

這位知名的豪賭客「床墊麥克(Mattress Mack)」麥英維爾最知名的是在2019年MLB世界大賽，下注1100萬美元在休士頓太空人隊(當時的匯率為3.4億台幣)，更早前他也在2017年下注百萬美元賭太空人贏。然而2019年世界大賽卻是華盛頓國民隊勝出，讓麥英維爾慘輸。

2017年，麥英維爾在促銷活動宣傳「買3000美元家具，太空人奪冠即可退費」，結果他下注贏了，但因此送出1300萬美元的家具。「客人都很精明，他們一邊買家具也一邊投注。」有人去壓寶洛杉磯道奇，即使輸掉了彩金也可拿到免費家具，反之贏了彩金可拿來支付家具的帳單。

麥英維爾這招取得效果，每次的家具促銷都業績滿滿，但他下注其實是為了平衡收支，他主要是在跟客人對賭。2014年超級盃，麥英維爾跟顧客對賭西雅圖海鷹會輸，結果海鷹以43比8大差距擊垮丹佛野馬，麥英維爾送出700萬美元的家具。所以麥英維爾2017年那次下注太空人千萬美元，就算太空人贏了讓他必須送出家具，他也能藉此拿到彩金來彌補損失。

(中時新聞網)