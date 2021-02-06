逐步落實原住民地區的居住正義！新竹縣政府去年縣款編列600萬元，協助原住民地區老舊部落建築物取得合法執照，目前完成五峰鄉羅山部落19戶建物合法化，6日舉辦落成典禮，由副縣長陳見賢出席，並頒發合法房屋證明文件。

新竹縣政府原住民行政處指出，過去原鄉位處偏遠、資訊不發達，且因現行法令並未考量原住民族群的習慣與傳統，導致山區建物所有權人多未能依法申請建築執照，使得原鄉違建林立。

為了使「原住民族地區建築物合法化」，楊文科上任後即指示原住民行政處協助縣內原住民地區部落合法化，並從2019年度編列預算，計畫自2020年到2025年6月分年編列600萬元，用以解決原鄉違章建築。

五峰鄉竹林村長呂勝忠表示，取得合法建物為族人多年心願，縣府也改善部落居住環境，使族人返鄉意願提高，感謝楊文科與原民處長雲天寶的協助。

陳見賢表示，原民處以五峰鄉竹林村羅山部落作為示範區，去年3月開始輔導合法，以實施區域計畫法前的既有房屋為主，目前取得合法文件共有19戶，縣府於羅山部落的部落美化工程也在上月完工。

除了五峰鄉竹林村的羅山部落外，新竹縣首起原民地區建物合法化為尖石鄉的鳥嘴部落，透過申請原住民族地區建築物合法化計畫，讓在地居民更能守護房屋與運用。

由於羅山部落示範成功，原住民族委員會也補助1800萬，增加新竹縣原住民地區合法化計畫的能力，並改善部落公共設施，形塑在地特色。

(中時 )