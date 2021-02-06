金門植物園竹林隧道豎立大「囍」裝置藝術，為春節遊金門再增添一處打卡熱點。（李金生攝）

遊客在大「囍」裝置藝術打卡，留下未來美好的回憶。（李金生攝）

遊客在大「囍」裝置藝術打卡，留下未來美好的回憶。（李金生攝）

大「囍」竹架令人莞薾的「警語」之一。（李金生攝）

大「囍」竹架令人莞薾的「警語」之二。（李金生攝）

金門植物園洋溢熱鬧喜氣，今天邀請「將軍書法家」鄭有諒揮毫，用軍事、精神標語寫下春聯門葉。（李金生攝）

鄭有諒將軍重返昔日駐守的苗圃連，有說不完的戰地故事。（李金生攝）

「將軍書法家」鄭有諒應邀在植物園揮毫，與蜂擁來到的遊客開心合影。（李金生攝）

迎接牛年新春，金門植物園洋溢熱鬧喜氣，今天邀請「將軍書法家」鄭有諒揮毫，用軍事、精神標語寫下春聯門葉，分送入園踏青的遊客外，並在竹林隧道豎立大「囍」裝置藝術，為春節遊金門再增添一處打卡熱點。

縣林務所長鐘立偉說明，金門植物園的前身是炮兵營區，屬苗圃連，園內各式的軍事碉堡、建築多達80餘座，近年配合觀光及植物保種，已轉型為金門植物園，此次特別邀請前苗圃連鄭有諒連長，在籠罩綠色偽裝網，並舖排彈藥箱的場景下，揮毫書寫軍事、精神標語的春聯門葉，呈現金門從昔日戰地蛻變為觀光景點，前世今生的歷史軌跡和人文內涵。

1978-1979年在苗圃擔任炮兵連長，還榮獲國軍莒光連隊長的鄭有諒將軍表示，苗圃連早年的任務包括掩護南海岸的運補艦隊，肩負重要的軍事任務，且苗圃也是1處風水寶地，各項資源相當豐富，未來進一步復刻當年的軍事標語，完善據點的活化再利用，將是金門最有特色的戶外空間。

該所配合春節的景觀佈置，也在南投竹藝老師羅川敦、陳威伯的指導下，協助木工廠同仁利用自對岸大陸海漂過來的竹製「蚵架」，打造1座超大型的「囍」字，安置在300餘公尺長的竹林隧道旁，吸引遊客爭相打卡留念。

林務所希望以「筷架」為原始發想的裝置藝術，為台灣逐年降低的結婚率和生育率，在遊客走春時起到一個提升作用，為避免有人攀爬，還特地在「囍」字竹架上標記「雙喜之上，容不下第三人」、「攀爬者註定單身」令人莞薾的警語。

該所提醒，另配合中央防疫政策，春節連假期間（2月10日至15日，農曆12月29日至大年初五），植物園室內空間僅開放旅遊資訊站提供諮詢（資訊站除夕休館）。其他室內展館包括各劇場、螢火蟲館、老兵故事館等皆不開放。遊客也應全程配戴口罩，保持安全社交距離。

(中時 )