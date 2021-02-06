黃明志賀歲新歌為牛發聲。（亞洲通文創提供）

黃明志賀歲新歌為牛發聲。（亞洲通文創提供）

黃明志農曆年前推出應景新歌〈我是一隻牛〉，曲風一反賀歲歌歡樂，反倒呈現淡淡悲傷，描寫牛對人類的貢獻無所不在，黃明志說：「2021年是牛的一年，覺得牛是一種很可憐的動物，既要耕田，又要擠奶，還要拿皮來製作包包等。甚至吃火鍋、串燒或西餐都一定有牛的存在，所以有感而發寫了一首牛的新年歌，代表牛的心情，牛的心聲，幫牛講話。」

其實這首歌誕生前遇到許多波折，起初黃明志本打算找來馬來西亞的心音合唱團一起合作，他正準備要飛回馬來西亞拍攝這支MV前，沒想到當地疫情突然爆發，以致他沒辦法順利飛回大馬，黃明志只好在台灣以視訊方式「隔海執導」MV遙控，萬萬沒想到大馬疫情更嚴重，當地政府宣佈禁止所有拍攝相關活動，直到最後一刻，黃明志才決定在台灣拍攝MV。

拍攝雖然很臨時，所幸天母國小的小朋友拔刀相助，擔任MV裡的小牛角色，這次MV呈現以小孩為主，執導經驗豐富的黃明志笑說，自己最怕拍小朋友、動物及老人，拍攝前一定要拜拜祈求順利。拍攝當天，天母國小的老師和家長們全力幫忙，讓小朋友配合度很高、順利完成，黃明志幽默呼籲MV結尾有彩蛋，且「大牛比較懶」要倒著唸。

農曆春節將至，黃明志今年預計在台北過年，「雖然台北有很多好朋友，但他們都需要返鄉，所以只好自己買火鍋在宿舍跟馬來西亞的同事一起過年。也準備了很多桃花和春聯把宿舍弄得像家裡一樣有過年氣氛」。他分享大馬過年經驗，會約高中同學一起打牌相聚，但因為黃明志不太會打牌，所以都趁機把妹，經過幾年之後這些妹都嫁人了，黃明志只能拿啤酒在旁邊喝悶酒繼續看他們打牌。

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(中時 )