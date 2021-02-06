劉若英在新春前夕推出〈所有相愛的人啊〉。（相信音樂提供）

劉若英在新春前夕推出〈所有相愛的人啊〉。（相信音樂提供）

劉若英在情人節將至的新春前夕，推出新單曲〈所有相愛的人啊〉傳遞暖心鼓舞的力量，劉若英特別邀請製作人陳建騏製作熱情新版，讓這個牛年和即將到來的情人節，多一份溫暖，無論是否能回家團聚，無論是否與心愛的人在一起，每一種愛，都值得被祝福。

〈所有相愛的人啊〉與劉若英有份奇妙的緣份，十年前，火星電台為劉若英寫好這首歌，然而因緣際會下，未收錄在當時專輯中，後來這首歌曾經一度到過其他歌手手上。但注定「相愛」的人終會在一起，這首歌始終迴盪在劉若英心中，在一切波瀾起伏之際，重新讓劉若英唱出新的感受，並收錄在即將發行的全新專輯中。

MV拍攝過程跟歌的命運相似，也是幾經波折，拍攝日的前幾天都是天空大晴天的好天氣，但到當天卻遇到寒流發威，強遇下雨又低溫，劉若英淡然地說：「每首歌都有它的命，就像是這首歌適合在寒冷的冬天，可以緊緊擁抱在一起一樣。」

(中時 )