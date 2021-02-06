花蓮縣新城鄉北埔路多年來坑洞破損，原民會經費挹注全面整修重鋪，地方各界歡喜剪綵。（王志偉攝）

花蓮新城鄉北埔村是全鄉最熱鬧聚落，市中心的北埔路已20年未全段刨鋪，鄉公所爭取中央經費，獲原民會補助1900餘萬元，趕在農曆年前重鋪2公里柏油路面，今天落成啟用，原民會主委夷將．拔路兒到場祝賀。

北埔路是北埔村內復興部落、北埔部落及東方羅馬部落主要聯絡道路，北埔路商店及住宅林立，其中北埔村辦公處、戶政事務所、北埔消防隊、國軍花蓮總醫院、新城國中等重要政府單位皆於其中，是新城鄉市中心主要幹道。

原民會主委夷將．拔路兒指出，這條道路已經有20年沒有修繕，鄉公所去年提報原民會爭取原住民族部落特色道路改善計畫，經核定補助1919萬餘元，加上地方配合款213萬元，完成這次道路修繕計畫。

新城鄉長何禮臺感謝原民會支持，北埔路連結了好幾個部落，更是新城鄉鬧區北埔村重要商圈，原本預計年後才能完工，但仍提前在農曆年前開放通行，完成道路改善工程，讓居住及經營生意的鄉親族人，有更好的生活及生意環境。

新城鄉內原住民有阿美族、太魯閣族聚落，夷將．拔路兒指出，原民會自2016年至今，陸續協助新城鄉設立3處文健站、建立2處部落聚會所，補助金額達1億7000多萬，允諾只要鄉公所願意提案爭取，一定盡力協助。

今天剪綵啟用，夷將‧拔路兒、立委鄭天財、縣議員李正文、新城鄉總頭目曾獻郎，以及多位鄉民代表、村長都到場祝賀，共同見證道路修繕開通。

(中時 )