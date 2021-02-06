雞排妹（鄭家純）上月底自曝尾牙活動時被公司老闆和翁立友性騷擾，昨(5日)雞排妹出席翁立友記者會，本希望正面交鋒卻失敗，一路上還遇到不少罵她的民眾，她接受媒體專訪，有人批評她平時賣弄情色卻忽然裝聖女，對此，雞排妹強調，自己只是提供性價比好的產品，不代表要接受其他無理取鬧，沒對不起自己的商業模式。

見近日雞排妹事件，知名醫師作家蔡依橙昨(5日)在臉書上剖析，他認為這個事件就是兩個時代的文化衝突差異，30年前的秀場常流行這樣的「虧人文化」，拿女生的身體當話柄開玩笑，會讓觀眾哄堂大笑，而當時媒體被壟斷，藝人想紅只能吞忍。如今網路竄起，不需要秀場和電視台、攝影機，每個人拿起手機就是自媒體，可以自己賺錢，便沒有理由再去忍受不合理的事。

知名醫師作家蔡依橙發文。（圖／翻攝自蔡依橙的閱讀筆記臉書）

事發後，不少人質疑雞排妹平時敢說，當天遇到性騷擾為何不立即反應？昨晚雞排妹也在「Clubhouse」說明原由，一是因為主桌坐的都是黑道，她不敢也不想惹事，接著考量到其他員工，可能辛苦一整年就等這場老闆開心加碼領紅包，「我如果發飆的話，那老闆一定不會加碼，後面都沒有了」。

雞排妹先前曾送杜汶澤飛機杯。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

而對於本來準備和翁立友面對面，最後卻被阻隔在門外，雞排妹說自己的動機就是希望把話說開，如果對方覺得委屈的地方也可以提出來，沒想到被使出「調虎離山」之計，27歲的雞排妹稱對方大她將近20歲，行為卻如此，反問：「難道你以往跟人有誤會，都是出來開記者會？不跟當事人說？」

雞排妹臉蛋甜美，身材性感。（圖／中時資料照片）

另外，雞排妹接受《關鍵新聞網》專訪，過去她形象性感，大方賣寫真集、飛機杯，這次不忍性騷擾，被部分人質疑平時販賣情色情形象，如今卻搖身成為聖女？雞排妹起初不回答，後來動怒強調粉絲付錢要怎麼想，甚至意淫她都是對方自由，自己只是提供商品服務，但不代表外界可以對她為所欲為，她只求言行對得起自己，其他根本不想理。

(中時新聞網)