部立桃園醫院至今累計20人確診，明日將進入血清抗體檢測的第2階段。中央流行疫情指揮中心表示，這是一個很好的經驗，接下來會做出結案的報告。目前為止的防疫措施都照著既定模式走，過程中都有蒐集資料，會再檢視SOP是否有需要加強。

指揮官陳時中表示，之所以做廣泛的核酸檢測和抗體檢測，是為了把圖像弄得更清楚，像敦睦艦隊一樣，長時間密閉接觸之下，要了解如何做好防護。這次桃醫群聚也是一個很好的經驗，之後會陸續整理每個階段採檢多少人、結果如何，會一併做結案的報告。

回顧桃醫群聚採取的措施，專家諮詢小組召集人張上淳表示，桃醫事件1月11日偵測到有狀況就採取疫調，緊接著開始匡列、追蹤需要採檢的人員。過程中知道案838確實傳染他人，我們的範圍也跟著擴大。

張上淳表示，疫情初期就已經討論萬一有情況要怎麼處理，1個病房怎麼處理、2個病房怎麼處理、更多病房單位要怎麼處理等，我們不是用封院，而是分區塊處理，等到一個程度，就把整棟樓降載，大致上都是照著既定模式進行。

隨著更多單位出現狀況，張上淳表示，我們就採取暫停運作、安全疏散病人等，其實第一週我們就把病人分散，之後紅區的病人也送到別的醫院。這裡面環境的部分，從上家醫院就知道可能有環境污染問題，這次也不例外，環境是個重要因素。案838不只是工作場合，待過的地方如值班室也有被偵測到殘餘的訊號。防疫的過程中，我們有蒐集很多資料，會再檢視SOP是否需要加強。

(中時 )