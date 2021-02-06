科博館參觀人數今天破億了，來自新竹的劉先生一家成為入館參觀的第1億人幸運兒。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館參觀人數今天破億了，「恭喜，恭喜！」來自新竹的劉先生一家3口上午近10時通過科博館驗票口，現場「砰」的一聲，彩帶四射，館長孫維新現身親自獻花祝賀，並送上總價值1萬5600元大禮，包括10年期的科博館恐龍卡，10年內不限次數免費參觀，劉先生全家直呼幸運。

國立自然科學博物館於1986年元旦開館，為迎接第1億名參觀貴賓，由孫維新親自領軍的「億起玩科博」專案小組，今年元旦起就密切執行這項秘密任務，每天推算與預測破億日期及參觀人次，確定2月6日就是科博館第1億位入館幸運兒的日子，專案小組成員嚴陣以待。

「進館1億人出現了」孫維新熱情地趨前獻花恭賀，向劉先生說明，劉先生一家3口很驚喜，劉先生說，太太娘家在台中，他們沒想到來期待已久的科博館參觀，竟成為第1億位入館的幸運。劉太太欣喜地表示，她從小在台中長大，趁寒假帶小孩回娘家參觀科博館，沒想到成為第1億名幸運兒，她笑稱，一定是6歲的寶貝兒子帶來好運。

孫維新表示，科博館剛滿35歲就達成累計參觀人次破1億，同仁努力不懈廣受全國民眾支持與喜愛，科博館會繼續努力朝累計2億參觀人次的目標前進。

(中時 )