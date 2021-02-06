連勝文Tiktok處女秀！網紅阿男攜手連勝文跳丟猴舞 尬舞超有趣。（吳康瑋攝）

連勝文Tiktok處女秀！網紅阿男攜手連勝文跳丟猴舞 尬舞超有趣。（吳康瑋攝）

連勝文Tiktok處女秀！網紅阿男攜手連勝文跳丟猴舞 尬舞超有趣。（吳康瑋攝）

連勝文Tiktok處女秀 攜手網紅阿男跳丟猴舞

國民黨智庫副董事長連勝文也瘋Tiktok！國民黨中央委員林益諄與表弟網紅阿男，所屬的姓不名想上班工作室、時常以自娛娛人搞笑手法kuso拍攝短視頻，成員最小年齡為小二，因此粉絲遍佈各年齡層，也擄獲人心。

阿男5日下午透過表哥林益諄，邀約國民黨智庫副董事長連勝文拍攝freestyle 街舞短視頻；此次邀約也是連勝文在TikTok短視頻平台上的處女秀，阿男被問到，為何會想找連勝文拍街舞影片，他對記者表示，因為連勝文是中華民國霹靂舞協會的理事長，近年來對於熱愛跳舞的年輕人，總是不遺餘力給予協助。

據了解，連勝文自己的朋友圈內也有許多年輕人曾經受益過，阿男指出，自己認為他在街舞的付出有相當的代表性，經過工作室團隊一致認同，最後才會找到連先生以幽默搞笑的方式尬舞。

阿男透露，在未來的2024年，巴黎奧運主辦國自選四個比賽項目，最受台灣關注的棒球已確定再次短暫消失在奧運舞台，對於霹靂舞列入2024奧運項目，國際奧會主席巴赫也曾表示，奧運的項目考量，將更加貼近年輕人以及達到性別平衡，因此年輕世代受歡迎的運動會排入考慮。

阿男興奮的表示，這讓平時就熱愛、並關注街舞活動的姓不名想上班團隊，看見另一項替代台灣國球被世界看見的契機；因此發想簡潔有力讓人印象深刻的丟猴舞，希望藉由拍攝短視頻影片，讓國人更加了解霹靂舞，並一同來關注，或許在未來的台灣，在霹靂舞項目中，將會為國人爭光，讓世界看見

(中時 )