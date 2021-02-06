嘉義縣首座同時榮獲金安獎和金質獎「雙金」大獎的蒜頭大橋，6日熱鬧通車。（張毓翎攝）

今日許多鄉親也前往觀禮。（張毓翎攝）

蒜頭大橋橋塔採用故宮國寶青花瓷瓶口線條設計，夜間斜張橋塔配光雕每天將變換不同顏色。（柯發壽提供／張毓翎嘉義傳真）

蒜頭大橋橋塔採用故宮國寶青花瓷瓶口線條設計，夜間斜張橋塔配光雕每天將變換不同顏色。（柯發壽提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣首座同時榮獲金安獎和金質獎「雙金」大獎的蒜頭大橋，6日熱鬧通車。坐落在縣治精華區的縣道157線蒜頭大橋，北通六腳鄉蒜頭村、南至朴子市雙溪口聚落。「期待好久了！」今日許多鄉親也前往觀禮，黃姓民眾說，以前橋窄，汽機車爭道，老人家有時都不敢走，現在橋變寬敞許多，也能放心過橋了。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、朴子市長吳品叡、六腳鄉長陳川崎、各級民代和地方村里長，6日上午皆出席見證通車。

翁章梁表示，這幾天還沒通車前，它的美景已讓許多人驚豔，在許多人的努力下，包括前縣長張花冠到他這一任的縣府行政團隊接力完成，如今蒜頭大橋終於通車，而造價9億2783萬元的蒜頭大橋，也感謝立委陳明文、蔡易餘及各級民代極力爭取，使經費到位，完成施工。

蒜頭大橋原橋梁寬度只有8.3公尺，加上橋齡已有35年，經評估後，改建有其必要性與急迫性。多年來縣府積極中央支持建設經費，2015年交通部同意納入生活圈計畫補助辦理規劃，2017年8月獲得補助專案管理、設計監造及用地經費，2018年12月開工，今年2月2日主線驗收合格。

雙溪口黃姓民眾說，以前橋太窄，只有2線道，民眾騎腳踏車或機車，穿梭在車輛中非常危險，很開心橋梁從原有2線道拓寬成4線道路，以後行車能更舒適、安心。

蒜頭大橋橋塔採用故宮國寶青花瓷瓶口線條設計，夜間斜張橋塔配光雕每天將變換不同顏色，整點綻放2分鐘，年節期間將展演光雕變化光芒，遠遠從高鐵嘉義站就看得到。

(中時 )