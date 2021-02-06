新冠肺炎疫情衝擊各行各業，社福團體所收到的捐款也縮水，位於新竹縣湖口鄉的寧園安養院，以照顧失智症患者為主，因疫情因素，取消外界也能參與的圍爐餐會，使募款狀況雪上加霜，院方期望外界伸援手，能募集住民長輩的加菜金，讓無法返家的長輩們也能感受到圍爐氣氛。

寧園安養院成立於1996年，為當時全台首家以照顧失智症患者為主的機構，服務對象為全台各縣市政府轉介，超過82％住民為中、低收入戶者，因政府補助有限，加上近年受到疫情衝擊，使捐款金額大幅減少，寧園院方辛苦維持，且為了防疫，也取消每年都舉辦的圍爐餐會。

為了能使住民長輩也能感受到過年氣氛，因此希望透過大眾愛心，替長輩募集加菜金，讓住民可於各自苑區享受豐盛新年大餐，既防疫又能共同感受到過節氣氛，有意者可電話洽詢03－5979－066轉分機106、131。

此外，雖因疫情減少與外界接觸的機會，院方在春節前舉辦了「記憶友善中正市場」活動，將菜市場搬入院內，吸引住民參與，也透過參與連結社會功能。寧園安養院長段雷在開市時，陪伴住民前往「記憶友善中正市場」採購，職能治療師、活動輔療員也扮演孫子、孫女，吵著吃年菜料理，由住民拿著對應手卡買食材。營養師則暗中協助認知功能較差的住民順利買到正確的食材。

市場的攤販由院內精障區住民擔任，透過服務住民購物過程，也讓精障住民同步復健，透過自立支援與賦權的精神，完成「記憶友善中正市場」活動。採購食材則由廚房烹飪成年菜，提供住民享用。

(中時 )