藝人「雞排妹」鄭家純，爆料主持尾牙被歌手翁立友性騷，引發軒然大波，沒想到又被網友踢爆：「賣的飛機杯竟比募資還便宜」，也讓網紅陳沂逮到機會狠酸：「賣到快兩千就是在買一個意淫的感覺啊」。

雞排妹創辦的情趣品牌「純色」，募得台幣三千萬元的好成績，遠遠超出預定的一百萬門檻，不過卻有網友在PTT抱怨，募資期間預購預計11月會出貨的飛機杯，到12月中依舊沒收到貨，沒想到上網查詢出貨進度時，卻發現募資期間以7折價格1780元購買的飛機杯，在官網上不僅非原價2540出售，反而是比募資期間還便宜的1700元，抱怨根本是上當受騙了。

說真的啦，這就是我說我最討厭的做生意不誠實！ 講好募資期間特價，結果傻傻付錢預購才發現後來更便宜。 一個飛機杯日本製進口來也頂多五六百，賣到快兩千就是在買一個意淫的感覺啊！ 飛機杯是不能真的用陰道去灌膜的，因為矽膠進入陰道會死人。 所以只有工版，大陸製作成本價大概一百左右，我是做生意的人跟賺錢有關的資訊都略懂略懂😆 由陳沂發佈於 2021年1月30日 星期六

對此，網紅陳沂表示講好募資期間特價，結果付錢預購才發現正式上架後賣更便宜，怒斥：「我最討厭做生意不誠實」，並指出一個飛機杯日本製進口頂多五六百元，如今賣到快兩千就是「在買一個意淫的感覺」，接著強調：「飛機杯不能真的用陰道去灌膜的，因為矽膠進入陰道會死人。所以只有工版，大陸製作成本價大概一百左右，我是做生意的人，跟賺錢有關的資訊都略懂略懂」，毫不留情直接打臉雞排妹。

雞排妹捐自家情趣用品飛機杯做義賣，替客串《國際橋牌社2》的劇組宣傳募資，未料在性騷事件爆發之後，引發募資人不滿雞排妹，進而要求退費，對此，《橋牌社》導演汪怡昕證實目前有4人共13000元左右退款。

(中時新聞網)