鴻海（2317）一年一度的鴻海嘉年華因考量到疫情，今年改在線上舉行，雖從實體改成線上舉辦，但高規格不變，且參加人數不減反增。在網路無弗屆的威力下，鴻海全球百萬雄兵都可以在線上相會，對於鴻海嘉年華今年得以不畏疫情在今（6）日登場，鴻海集團董事長劉揚偉直言，我們從來沒想過不辦嘉年華，我們思考的方向都是「可以怎麼辦？應該怎麼辦？」。

鴻海嘉年華6日下午2時準時在線上開場，由劉揚偉和總財務長黃秋蓮駕著標幟著鴻海集團車牌的車現身現場，為嘉年華帶來高潮。

以「金牛賀喜迎新春，牛轉乾坤行大運」的吉祥話向大家拜早年的劉揚偉對鴻海在疫情肆虐之際，仍可繳出5.35兆元年營收，給予「繳出了一張不錯的成績單」的評價，也肯定鴻海同仁去年一年的努力。

劉揚偉指出，去年此時，鴻海同仁還在南港展覽館歡聚一堂，但隔沒幾天，當別人還在悠閒地過新年假期時，鴻海已經上緊發條，在土城總部召開了第一場全球防疫會議，到現在已經舉行了150場了，對於防疫，「鴻海真的是領先佈署，超級重視」，為此，很多人一直問鴻海，「今年集團的嘉年華會還會繼續舉辦嗎？」劉揚偉笑說，「我在這邊跟大家透露一個小祕密，其實鴻海從一開始就從來沒有想過不辦嘉年華，我們思考的方向都是「可以怎麼辦？應該怎麼辦？」，因為嘉年華是集團的傳統，也是集團可以感謝員工的一個最好時刻，儘管面對疫情威脅，鴻海還是希望能夠照樣舉辦嘉年華。

但在疫情當道下，堅持「照樣」舉辦似乎也於理不合，基於防疫，鴻海不太可能照過去那樣，把幾萬人聚集在一個場館裡，只能改弦易轍決定要在線上舉辦，著眼於網路無遠弗屆，鴻海剛好可以將只有在台灣才能參與的「獨樂樂」，變成全球各廠區一起的「眾樂樂」呢？於是，我們請大家發揮創意、拍攝影片，也首創了應該可說是全球首見的企業大型線上嘉年華會 “ Party From Home ”，並且實現製作和播出的創新體驗！

展望鴻海未來，劉揚偉表示，為了因應世界趨勢的發展變化，以及朝「科技的鴻海」目標邁進，鴻海決定未來五年就是要發展3＋3的產業與核心技術。而在三大產業中，電動車特別是重中之重，鴻海透過MIH聯盟，第一個提供給業界開放的底盤平台，打造全新的電動車產業供應鏈。目前MIH聯盟已經得到約四百家左右的廠商響應，其中包括了許多國際知名大企業。MIH工具平台也將在二月馬上會開放全球開發者預定，四月底開始對外交貨。

劉揚偉感性的說道，2020年是很艱辛的一年，有好多同仁好久好久都有家歸不得；有些同仁必須全副武裝搭飛機往返兩地；有些同仁可能出差才一週，但前後被隔離了將近一個月，這些都是以往所沒有的經驗，我很感謝同仁願意與公司一起調整腳步，一步一腳印的，踏實地走到了2021年，也期待大家可以一起攜手努力，成功的開始轉型升級大業，讓鴻海股價在金牛年牛氣沖天！

(工商 )