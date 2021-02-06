脫拉庫樂團成軍22年。（杰思娛樂提供）

脫拉庫樂團成軍22年。（杰思娛樂提供）

「脫拉庫」樂團成軍22年，日前發行最新EP《望你早歸》，並同步在高雄舉辦同名演唱會，讓許多骨灰級鐵粉塞爆現場，四位成員主唱國璽、吉他手老佑、貝斯手丫吉及鼓手小凡，從少年唱到大叔友誼不變。被問到出道22年最大的感想？脫拉庫笑說：「22年轉眼之間！感覺很多東西跟剛出道前幾天一樣！請大家多多介紹，讓更多人知道脫拉庫，像是即將進入社會的年輕人，對成人世界有興趣然後沒這麼老的人，或者已經社會化的中年人，讓他們聽聽看脫拉庫的歌是寫給大家的。」

EP與演唱會皆以「望你早歸」命名，主要藉這四個字訴說人生很多事情一去不復返，希望很多事情如果有機會能再來一次；國璽說：「而『望你早歸』其實也是希望鄭重地對歌迷說，大家注意，脫拉庫回來啦！透過作品及演唱會跟歌迷喊聲趕緊歸隊。」脫拉庫原訂舉辦北中南三場巡迴演唱會，未料去年底辦完高雄場後疫情嚴峻，只好先將後面場次取消，為了彌補沒能親臨演唱會現場的歌迷，脫拉庫與亞太電信Gt TV影音合作，讓這場《望你早歸》高雄站演出獨家上架，讓歌迷們趁著年假在家重溫精彩演出。

為了要讓廣大歌迷知道這個資訊，脫拉庫特別在臉書上po文公布要大家能來亞太電信Gt TV網址下在觀看，沒想到竟吸引了天團五月天阿信留言：「脫拉庫！！」幫腔造勢，吸引大票網友留言按讚！原來五月天和脫拉庫兩大樂團，出道前就因為玩團結為生死之交，今年五月天在大安森林公園舉辦成軍20周年演唱會，也邀請脫拉庫主唱張國璽站台；這次阿信特別跳出來為脫拉庫幫腔，足見兩人的情誼深厚。《望你早歸》高雄站已於1月29日於亞太電信Gt TV影音獨家播出，下載Gt TV便能隨選隨看。

(中時 )