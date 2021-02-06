新北市土城區新北高工資訊科自創科以來，已培育出12位工業類科技藝競賽金手獎和8位全國技能競賽金牌，總計有16位正備取國手。近日，新北高工獲得教育局千萬補助，改善選手培訓室軟硬體資源，新北高工國手塗家和表示，自己當年都是睡在選手室的草蓆地鋪，每天努力練習，終於在2019年從俄羅斯奪得世界金牌，相信選手室改造後，能有效提升學弟妹的學習。

新北高工近日舉行「資訊國手培訓室」揭牌啟用儀式，教育局長張明文表示，為使新北技術型高中成為全國技職教育領頭羊，市府2019年開始推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，今年也推出頂尖群科計畫，藉由環境建置、師資、人才與產學鏈結合來培育未來技職人才，新北高工的國手培訓室空間設備提升後，除了能使資源更整合，也可讓更多選手受益。

新北高工主任陳錫齡表示，今年校方獲得教育局頂尖群科認定，成功爭取到千萬補助，選手室軟硬體資源提升，選手可把這邊當家一樣，花更多精力在訓練上。新北高工資訊科國手仇胤年表示，自己國中時對程式設計開始感興趣，每天花2小時通勤，努力練習技能競賽題目，終於獲得50屆全國技能競賽冠軍，並在明年代表台灣到上海參加國際競賽。

2019年國際技能競賽資訊技術金牌塗家和表示，當年自己當選手時，訓練艱困，幾乎都睡在選手室的地板，但苦熬過終於在2019年獲得世界金牌殊榮，如今學弟妹有了新的選手室，環境變得更舒適，可享受追求技術的過程。

(中時 )