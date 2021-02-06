「海旺天光－邱和順被遺忘的32年」特展6、7日及13至16日，在邱和順的家鄉苗栗縣竹南鎮展出，規畫不同主題，讓觀展民眾身歷其境感受邱和順接受酷刑的絕望、痛苦。（策展團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

「海旺天光－邱和順被遺忘的32年」特展6、7日及13至16日，在竹南磨實生活工作室規畫不同主題，讓觀展民眾身歷其境感受邱和順接受酷刑的絕望、痛苦。（策展團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

「海旺天光－邱和順被遺忘的32年」特展回到邱和順的家鄉竹南鎮展出，邀請民眾透過藝文體驗，了解邱和順的故事、體認冤案的無情，並且重視司法正義價值。（策展團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

邱和順案為台灣司法羈押期間最長刑事案件，6、7日及13至16日到邱和順的家鄉苗栗縣竹南鎮，展出「海旺天光－邱和順被遺忘的32年」特展，還原被刑求的現場情境、書信內容、看守所中的話筒等，並透過互動遊戲重演人生機會與命運，讓苗栗鄉親透過不同的藝文觀展體驗，了解邱和順的故事、體認冤案的無情，以及司法體系的正義價值。

邱和順被控犯下陸正撕票案、保險業務員柯洪玉蘭分屍案，長年遭羈押，且被判死刑、褫奪公權終身定讞，但全案不僅證據不明確，更有刑求取得自白等諸多問題，民間司法改革及人權團體主張侵害人權，長期聲援邱和順冤案平反。邱和順義務律師團成員林鴻文指出，邱和順案很特殊，當初刑求員警不但被監察院彈劾，也遭法院判刑，甚至在判決確定後，還有退休的員警願意出來作證當初的刑求，許多事證可以證明邱和順無辜，但在目前的司法制度下，還是很難得到一個平反的機會，希望社會持續關心這個案子，因為它不只是一個人的命，也關乎整個司法體系正義價值的維持。

救援團體繼去年在台北舉辦「海旺天光－邱和順被遺忘的32年」特展，今年春節期間，「海旺天光」策展團隊帶著述說邱和順生命故事的任務，在竹南磨實生活工作室，規畫6個主題，呈現32年來邱和順在國家暴力之下的荒謬與無奈。

策展團隊負責人蔡孟筑說明，「海旺天光」是由邱和順救援大隊中所有的團體和志工們合辦，除了延續台北場的展品，另外新增「看守所舍房」、「邱和順案件地圖」2全新展區，其中，「看守所舍房」為策展團隊之一的徐自強以他自身過往的經驗如實還原現場。

此外，展場透過投影與播放邱和順案的證據素材，還原邱和順等人當初被刑求的現場情境，體驗當時年僅20餘歲的邱和順體驗到的酷刑、以及其象徵的絕望、痛苦、以及荒謬。並藉由書信內容進入邱和順的回憶，以及模擬看守所中的話筒，讓愛唱歌的邱和順，唱出他真實的心情及感受。另有人生大富翁互動遊戲，讓觀展人沿著地板上的格子行走、選擇，重演邱和順人生中所有的機會、命運與無奈。

另整理邱和順人生大事紀、疑點整理牆，詳實呈現橫跨30餘年的邱和順案大事記，以及本案不合理、不尋常之處，展現全案重大問題與不正義。還有其他10件台灣冤案故事，包含已經平反、已經遭國家執行以及仍在等待救援中的案件；最後搭配新竹、苗栗一帶的立體指標與路徑圖，呈現法院所認定的柯洪玉蘭案及陸正案的棄屍路徑與地點；希望藉由不同主題的呈現，帶領民眾透過藝文體驗，了解邱和順的故事、體認冤案的無情。

(中時 )