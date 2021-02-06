前進指揮所指揮官王必勝開玩笑說，桃醫可能是現在全國最乾淨的醫院了。（圖取自王必勝臉書）

部立桃園醫院自1月11日以來，至今累計20人確診。3日的清零計畫針對2000多人進行採檢，除了1名出國的人沒有回來、2人檢驗中，其餘均為陰性。對於解除任務後最想做什麼？前進指揮所指揮官王必勝今日坦言，答案是剪頭髮！

王必勝今在臉書發文指出，桃醫擴大篩檢，PCR的部份除了1位出國未採，2133支都是陰性，另2支檢驗中稍後就有結果。另環境採檢兩個大樓共777支也都陰性，分院人員334位也都採檢陰性。

目前看來，王必勝表示，醫院的人員和環境都相當的「乾淨」，他也跟同仁開玩笑說，桃醫可能是現在全國最乾淨的醫院了，符合過年前大掃除的概念，用清新安全的樣貌來迎接新年的到來，有個新的開始。

距離中央流行疫情指揮中心成立「前進指揮所」大概已有2周，這段期間王必勝的頭髮也越留越長。他今公開一張自己的近照說「有人問我，如果解除前進指揮所任務回家，最想做什麼？......答案是剪頭髮！」

(中時 )