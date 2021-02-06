傳統上，除夕這天家家戶戶會把舊的春聯撕除，換上新的春聯，運勢命理網站「知命命理」分享，貼春聯其實有訣竅和禁忌，貼的時候不但要避免左右貼錯，還要注意貼的時間、貼的數量等，如果犯了禁忌，將無法帶來喜氣，反而會讓財運、福氣遠離。

▍1.左右聯勿貼錯

春聯有兩幅直聯，每幅的最後一個字有平、上、去、入等聲韻，正確的貼法是：平聲（國字注音第一、二聲）在左邊，上聲、去聲（國字注音第三、四聲）及入聲字在右邊。其中入聲字的判別方法是用台語發音，音短促而重者即是。所以如果兩幅的最後一字都是第一、二聲，就必須用台語念看看是否為入聲字。

▍2.貼春聯的時間

有一個神話傳說描述春聯為天上的神仙，當春聯撕破後，就會升上天庭，去向玉皇大帝報告家家戶戶的情況，希望天神能給民間的家庭帶來好運。貼春聯最好是除夕早上6點到中午12點之間，把舊春聯撕破，表示破除不好的運，有除舊佈新的意思。

▍3.春聯倒貼有學問

有些單字春聯不適合倒過來貼，例如財倒過來貼，是財到的意思，依照古禮，倒與到是同義字，所以財到過來貼，表示把財倒光光的意思。從民俗上講，古代只在水缸、酒缸等存放東西的缸上貼「倒福」，寓意福倒不出來，表達福滿之願。像大門或公共場所，福字不能倒貼，否則會把福氣倒光。

▍4.單數才吉利

在大門貼春聯，記的要貼單數，單數象徵吉祥，還有家門口不要單貼「春」字，可以貼福、招財進寶等，因為古代，只有怡紅院會在門口貼「春」字。

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(中時新聞網)