一位人妻在臉書上痛罵，老公日前因公前往宜蘭出差4次，期間都住在同一間民宿中，湊巧民宿老闆娘是人妻的朋友，朋友認出人妻的老公，卻發現對方身旁的女伴不是人妻，四次都是不同的女子。神扯的劇情吸引網友議論，甚至還有老司機點評，這大概是買春而不是偷情。

一位人妻在臉書專頁《靠北景點2.0》投稿，4日刊出的內文中，原PO崩潰的寫下「宜蘭礁溪根本是偷情聖地！」，原PO說，老公出差4次都入住同一間民宿，湊巧民宿老闆娘是原PO的國小同學。原PO的同學目擊其丈夫前往住宿，更拍下了現場照片回傳，但4張照片中的女伴通通是不同人，讓原PO氣憤的說，「你慘了！」

貼文曝光後，不少網友被奇異的情節吸引，截至截稿時間已吸引逾5000人按讚，留言回應，「這原po的人脈」、「這時候發現，人脈很重要」、「應該是民宿要慎選才是重點」、「這下有去礁溪的開始挫咧等啊」、「這麼雖小剛好老闆娘是同學？替老公默哀三分鐘」。

還有不少老司機網友研判，這劇情走向大概不是外遇，「偷情跟買春不一樣啦喂！」、「四次都同一個叫偷情，四次都不同人叫買賣」、「是叫外送茶吧」、「叫G吧」、「那不叫偷情叫嫖妓」；還有網友出妙招，要原PO，「假裝跟你老公出遊去住哪一家，跟你同學裝巧遇.....」。

(中時新聞網)