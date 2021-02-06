民眾黨立委邱臣遠、祕書長謝立功。（張鎧乙攝）

表態有意參選2022基隆市長選舉的藝人許效舜，今舉辦寫春聯活動，被視為參選的起手式。對此，民眾黨祕書長謝立功表示，許效舜有意參選基隆市長也不是一兩天的事情，距離選舉還有1年10個月的時間，兄弟登山各自努力，不排除有合作空間。至於是否有親自出征的可能，謝立功說，他現在是抬轎的人，不是坐轎的人，不用再考慮他。

許效舜今天在基隆廟口舉辦毛筆揮毫贈春聯活動，被問到可能參選基隆市長一事，許效舜說，不排斥跟任何一個政黨合作，但他最想合作的是基隆市民，詳細內容會在今年暑假之前宣布。

各政黨積極布局2022縣市長選舉，傳出民眾黨有意推派黨籍立委邱臣遠參選基隆市長，對於許效舜也有意參選，邱臣遠今受訪表示，他跟祕書長、許效舜都是基隆子弟，也都是好朋友，這半年來他在基隆深耕地方，吸納人才，距離選舉還很久，現在各自努力，未來能為台灣跟基隆努力。

至於是否有意願代表民眾黨出征基隆市長選舉，邱臣遠強調，他現在專注在立法院工作及地方深耕，先把目前的工作做好。

曾代表國民黨參選基隆市長的謝立功也是被點名的人選之一，謝立功說，他現在是祕書長，是抬轎的人，不是坐轎的人，邱臣遠表現非常優秀，定位非常清楚，不要再講他了。

(中時 )