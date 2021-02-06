國民黨立委陳以信下午表示，根據美國著名智庫的民調顯示，多數美國人都反對為保衛台灣而和中國打仗。（摘自陳以信臉書）

美國總統拜登4日在國務院首次發表外交政策演說，宣告美國回歸國際舞台，並形容中國為美國最嚴肅看待的競爭者。國民黨立委陳以信下午表示，根據美國著名智庫的民調顯示，多數美國人都反對為保衛台灣而和中國打仗，他提醒台灣面對美國善意時千萬不能太天真，勿認為台海有變，美軍一定出手相救。

陳以信在臉書說，雖然拜登上任後首次外交講話，強調「美國回來了」，並將中國稱為「最嚴峻的競爭對手」。但美國著名智庫公布的最新民調指出，多數美國人都反對為保衛台灣而和中國打仗。

陳以信表示，這份由芝加哥對外關係委員會（The Chicago Council on Global Affairs）針對美國的中國政策進行民調，其中問到「如果中國入侵台灣，你贊成美國出兵保衛台灣嗎？」

陳以信說，結果有55％美國民眾反對，只有41％贊成。其中共和黨政治人物與共和黨支持者的落差最大，85％共和黨政治人物願為台灣出兵，但53％共和黨支持者卻反對。

陳以信指出，換言之，美國民意的真實心聲是，就算大多政治人物願為台灣喊打喊殺，但大多數美國人心裡其實並不想，所以台灣面對美國善意時千萬不能太天真，不要真的以為台海有變，美軍就一定會出手相救；畢竟美國人優先考量的是美國利益，不是台灣利益。

(中時 )