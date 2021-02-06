網路時代竄起，使得不少網紅、直播主獲得許多人氣又荷包滿滿，大陸美女直播主「請給我一個冰淇淋」常秀美照，先前因「照騙」風波引發討論，近日媒體報導，疑是「請給我一個冰淇淋」的裸照最近在網上瘋傳，共約126張像是她本人的上空照被不明人士流出，又成為話題。

大陸第一網紅馮提莫當年因乾爹風波成為眾矢之的，2018年她被瘋傳跟土豪乾爹過從甚密，之後她接受媒體訪問，首度鬆口承認曾收下160萬人民幣（約692萬台幣），但兩人只是單純見面，沒有大家所聯想的關係，近年馮提莫也被傳外型不斷升級，疑似「修修臉」讓五官更加精緻。

「請給我一個冰淇淋」常分享性感照。（圖／翻攝自請給我一個冰淇淋93微博）

據《鏡週刊》報導，直播主「請給我一個冰淇淋」常在網上分享性感美照，有著大眼、挺鼻、雪白肌膚的她，常曬出露事業線、引人遐想的照片，先前網上卻傳出「請給我一個冰淇淋」修圖修很大，本人跟照片判若兩人，令不少網友直呼被詐騙，諷刺當事人其實是「大媽」，甚至發文要求還回贊助金。

「請給我一個冰淇淋」總不吝分享美照。（圖／翻攝自請給我一個冰淇淋93微博）

沒想到近日在大陸虎撲論壇上，傳出疑似「請給我一個冰淇淋」的上空不雅照，總共約有126張照片，還有多支影音，照片中的女生上圍全都露，並擺出煽情、勾引表情，豐滿胸部特徵和本人常分享的照片差不多，有人澄清照片是被PS過換臉的，真正的女主角不是「請給我一個冰淇淋」，更有人猜照片是女方舊愛報復流出，可能本來只是小情侶間互傳的照片，批評：「如果是真的，那真的挺缺德！」

(中時新聞網)