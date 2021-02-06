西部各縣市今天空氣品質指標大多達到紅色警戒，台電台中火力發電廠表示，因應空汙狀況，電廠10部機組除5部機組環保歲休、檢修及環保停機外，其他5部尚在運轉的機組今天配合空汙，全數降載減排。

根據環保署監測資料顯示發現，今天空汙嚴重，是今年以來空氣品質最差，台灣西半部縣市幾乎都達紅色警示，呈現整片「紅害」。

台電表示，台中火力發電廠10部機組，今天的運作狀況是有3部機組環保檢休，包括2號機組、8號機組及9號機組；10號機組環保歲休。此外，運轉的有5部機組，全數配合友善降載。

(中時 )