西半部6日趨於靜風，汙染不易擴散，桃園以南出現多個空品測站「紅色警示」，高市環保局5日晚間提前啟動應變機制，其中，市府要求興達電廠燃煤機組從原本「停2減2」，擴大成停止3部、降載1部燃煤機組，且運轉的機組負載量要低於50％，這也是興達電廠首度因空汙配合「停3減1」。

環保局強調，市長陳其邁上任後要求興達電廠4部燃煤機組提前除役，1、2號機組由原定的113年提早至112年除役，3號及4號機組原定116年除役，也分別提前至114年及115年除役，並提早於113年轉備用。

此外，1、2號機組操作許可證將於112年9月30日到期，3、4號機組則於隔113年到期，屆時環保局將不再核發操作許可證，同時繼續協調，加速提前除役年份。

環保局指出，興達電廠3、4號燃煤機組113年轉備用機組後，平時並不用來發電，只在備轉容量率8％以下、供電吃緊時才會啟動救急，以穩定全台供電；環保局補充，從108年6月至今，從未發生過備轉容量率8％以下，因此備用機組從未啟用。

環保局呼籲市民，近日大環境風場並無明顯改變，預估這波空氣汙染還會持續幾天，民眾在空品不佳期間應減少戶外活動，外出應配戴口罩，若有敏感族群、幼童及年長者更要注意健康狀況，建議可加入環保局「高雄市空品報你知」Line社群媒體平台空氣預報，隨時掌握空氣品質訊息。

(中時 )