高雄市議員黃捷罷免案今天進行投票，在藍綠大力催票下，前民進黨立委林濁水預測，投票率可能衝高接近至5成，他坦言，看到黃捷辛苦拉票實在同情，希望黃捷能順利過關，但是又擔心投票率拉高，不利黃捷後續發展，他認為，「黃捷應該會過關」，這一陣大家不務正業地殺來殺去價值何在，應該想一想罷免制度。

對於國民黨主席江啟臣和資深媒體人趙少康合體拍片呼籲投下同意票，林濁水今(6日)表示，「連黃捷都要罷免。趙先生，這太義和團了吧。駡完義和團，就當起義和團？」。

前民進黨立委 林濁水。(圖/翻攝自 林濁水臉書)

林濁水提到，看到黃捷罷免案，不免想起當年林義雄和時代力量力推罷免門檻降低，他呼籲切莫，因為罷免這種直接民主對訴求進步的小黨非常不利，所謂進步主張就是還沒成為主流的主張，所以進步小黨會成主流大眾罷免的箭耙。時力硬是聖靈充滿而不聽，直到黃國昌被以支持同婚和廢死為由發動罷免才知道利害。

最後，林濁水強調，無論如何，要保護進步主義，罷免制度的建立還是要小心才對，這也是他主張保護少數為宗旨的複數選區制，不該和罷免制並存的理由。

對於林濁水說法，網友回應，「老趙將入黨權力核心，大師還在邊緣發酸語..」、「趙先生會不會下一步說，他當總統後第二件事就是要把阿扁關回去？」。

誠心希望黃捷過關。但是看到投票率有可能達到50%又不免擔心。 最近看到她辛苦拉票實在同情。 不免想起當年林義雄和時代力量力推罷免門檻降低，我呼籲切莫，因為罷免這種直接民主對訴求進步的小黨非常不利，所謂進步主張就是還沒成為主流的主張，所以進步... 由林濁水發佈於 2021年2月5日 星期五

(中時新聞網)