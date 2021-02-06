27歲雞排妹（鄭家純）指控金曲歌王翁立友性騷擾疑雲延燒，隨著雞排妹和翁立友先後開記者會解釋，事件反而越演越烈，還引發國際媒體關注，陸續報導此事，甚至稱此事件宛如2017年的「#metoo」運動再起，同時引用「館長」陳之漢所說的「性感不代表隨便！」

馬來西亞英文媒體星報（The star）4日報導，詳述雞排妹在尾牙上的遭遇，指出她受到老闆和男歌手性騷擾，也起底男歌手身分為台語歌手翁立友，對此，翁立友經紀公司嚴正駁斥，澄清他的形象正面良好，且平時身邊都有女助理陪伴，幫他擋掉過度熱情的粉絲，避免不小心出現不當接觸。

然而此說法隨後遭雞排妹打臉，並在3日開記者會，聲淚俱下表示自己只是要一個道歉，也希望透過此事件呼籲大眾，阻止犯罪者繼續騷擾他人，更駁斥自己的行為是為了尋求關注，「我沒有從這件事上得到任何好處，而且我也不缺少媒體來報導」。

館長的說法也登上國際媒體版面。(圖/翻攝自飆捍臉書)

報導指出，雞排妹挺身而出付出很大的勇氣，卻被大眾質疑，要求她提出證據，亞洲第一站（AsiaOne）也報導館長的說法，表示「性感的打扮」和「當事者實際同意」是兩個獨立的問題，也舉例許多人會擅自摸他的肌肉，這就讓他感覺不舒服和不尊重，他更強調，事情真相應該由當事者雙方去釐清，呼籲網友能多給女性一點尊重。

(中時新聞網)