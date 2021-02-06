被留下的豬很淡定的看似在馬路上找草吃。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

機車騎士看到馬路上有豬，也很淡定的騎過。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

豬隻運送車走了卻留下豬 離奇畫面引發熱議

新竹縣竹北市鳳岡地區5日下午發生一起特殊案件，一台豬隻運送車前往長青路1處路口，未料車子走後，路面卻遺落了1隻豬，畫面被網友分享於臉書社團爆廢公社公開版，也引發熱議，警方也呼籲，民眾載運物品應確實捆牢，以免造成危險。

警方指出，此案發生於5日下午6點許，鳳岡派出所員警接獲民眾報案，指稱約有1隻重約200公斤的豬，在馬路上閒晃。為了避免豬隻亂跑，造成交通混亂、用路人的危險，警方與現場熱心民眾，將該豬圈圍在路旁，因豬背上有印記，警方因此通報鄰近的新竹肉品市場到場處理。

據悉，豬隻在路上閒晃，可能是因承購商購買豬隻後，在運送過程中，圍欄裝置不妥或過低，導致豬隻從車上摔落或跳出。警方也呼籲，民眾載運物品或其他貨物，應確實捆牢，如有違反相關規定，造成貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，可依照道路交通管理處罰條例第30條1項2款處罰。

豬隻掉落影片曝光，可見豬隻載運車經過路口後，未見明顯停頓或動靜，就有一隻默默出現在馬路上，十分特別。

(中時 )