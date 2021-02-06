鴻海（2317）6日線上嘉年華熱鬧開場，集團創辦人郭台銘也手捧金牛娃娃在線上現身，並以「鴻運金牛賀新春，海量福氣滾滾來」的對聯，為來年獻上祝福。談到新年展望，郭台銘也慨言疫情當道，必須抱持審慎及如履薄冰的態度，才能因應市場變化。

鴻海嘉年華首度在線上舉行，對此，郭台銘深表讚許，郭台銘表示，今年面對疫情的挑戰，鴻海董事長劉揚偉首度將嘉年華會改用線上方式舉辦，讓員工一起同樂，此舉展現出鴻海集團務實靈活的應變能力，但在歡樂之餘也不忘提醒大家，「目前疫情仍舊險峻」，仍須以防疫規格要求量體溫、戴口罩，不能掉以輕心。

儘管已經退居幕後，但郭台銘仍對鴻海經營依然關心有加，郭台銘指出，科技與創新是鴻海集團轉型升級的必經之路，今年年初，鴻海在劉董事長的運籌規劃之下，有了鴻海研究院的揭牌成立，讓鴻海集團可以邁向一個新的里程碑。鴻海研究院的成立，所代表的意義是集團願意投資在創新研發上，一個五兆規模的產業集團，關鍵要做好兩件事，一是穩健經營，它是經營的基礎，二是創新研發，它是發展的動能，我對劉揚偉領導的創新鴻海未來深具信心。

談到對今年全球經濟的看法，郭台銘也表示，由於受到疫情影響的時間拉長，各個國家政府對於紓困的力道，也會隨著時間有些疲軟，有些產業會受惠於疫情，像是3C產業、生技健康產業等，但其他各行各業，面臨的挑戰都很巨大，必須要抱持審慎及如履薄冰的態度來因應市場的變化，並重申「沒有不景氣、只有不爭氣」，在鼓勵年輕人多為自己爭取機會的同時，也期待可以經由鴻海集團的舞台，協助年輕人在此找到一展長才與發展抱負的機遇，當然也順帶為鴻海集團帶來新的活力。

最終郭台銘也不忘以「鴻運當頭、海量福壽、好運連連、牛年行大運」等四句聯的賀詞做總結，希望為牛年開春帶來好兆頭。

(工商 )