警察局警政監廖國政6日至和平分局發放紅包慰勞同仁們。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節將至，全國警察機關加強重要節日安全維護工作，台中市警察局警政監廖國政6日代表局長楊源明至和平分局發放紅包慰勞辛苦同仁，由副分局長蔡翊民代表收下。廖國政曾任和平警分局長，在春節前夕探望老同事倍感溫馨。

警政監廖國政今日代表警察局長至和平分局谷關派出所發放紅包，以慰勞辛苦工作同仁。廖國政表示，局長楊源明及台中市大台中警察之友會理事長賴文玉特別於春節前夕發送慰勉金給同仁，感謝弟兄工作辛勞。

廖國政曾在和平分局擔任過分局長，這次專程返回探望老同事，並代表局長慰勞弟兄，感覺特別溫馨。

和平警分局指出，春節將至，2月3日22時至2月17日24時，警察機關加強重要節日安全維護工作，提供「民眾(含外僑)舉家外出遠遊可向警察申請居家安全維護」及「協助維護民眾存、提款安全服務」等貼心服務措施，只要撥打1通電話到轄區派出所或打「110」，讓您全家安心遠遊。

另年節期間，和平警分局各分駐(派出)所將於轄內設置機動派出所，即時提供受理報案及各項為民服務，建立警察優質服務品質。

(中時 )