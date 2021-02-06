白冰冰推薦絕對不能少的年菜「發粿、甜粿、菜頭粿」。（LiTV提供）

中視除夕特別節目《牛轉乾坤旺新春》主持群白冰冰、孫協志、王仁甫、許孟哲日前接受LiTV專訪，大聊最愛吃的年菜，冰冰姐走傳統念舊路線，除了要吃雞來代表就是「起家」之意外，推薦絕對不能少的年菜「發粿、甜粿、菜頭粿」，取其諧音「貴」來祈求富貴，更要時時惦記心裡最珍貴的家人，「過年拜拜一定要用這3樣！拜完之後記得…發粿與甜粿都可以用煎的，然後中間放一點香菜與花生粉提味，保證非常好吃！至於菜頭粿，我覺得什麼煮法都可以，主要是吃這三種粿會帶來元氣滿滿，帶動整個人正能量發光」。

王仁甫透露：「我最喜歡吃潤餅，我家餐桌上都會擺滿很多料，然後大家自行拿潤餅皮，選擇喜歡的餡來包，那種圍著桌子一起吃飯很棒，很有團圓的感覺！」許孟哲接著說：「我們家也很喜歡，就算不是過年，也會吃的程度，但如果說到年菜，我個人是非常喜歡吃佛跳牆，可別小看這道菜，這廚師功力好不好，是可以從佛跳牆明顯感覺出來的！」孫協志則表示：「對我來說過年一定要吃火鍋，因為圍爐的氛圍勝過一切，再來就是小時候很重要的印象，外婆還在世時，會買很大隻的土雞腿來炸，大家不用虎視眈眈去搶，是人人都有，那時好過癮又好幸福，奶奶真的很疼愛我們！」

至於孫協志與王仁甫，會不會包紅包給許孟哲的女兒？只見許孟哲雙眼發亮直視2位兄弟，「我應該要幫女兒安排個拜年行程才是」，只見腦筋動超快的王仁甫竟語重心長對孟哲說：「對…人家幫你想了個很好削錢的方法，但你要知道，你一個而我有兩個，來我家你會虧喔！」此話一出火速驚醒「孟中人」，兩人立刻同時把瞄頭指向單身的孫協志，原來真正「雙贏」的高招，是他們帶著孩子一起去找孫協志拜年，讓他哭笑不得，大嘆換帖兄弟怎講到紅包情份就都沒了，不但3人笑到不行，連身旁工作人員也笑到岔氣。

《牛轉乾坤旺新春》11日除夕晚間8點在中視播出。

(中時 )