新北市立美術館今在鶯歌老街舉行「三鶯社區藝術共創成果展」，展覽集結舞蹈、陶藝、版畫、食物雕塑等8位不同領域的藝術家與在地居民合作，將去年在工作坊的創作，展示在鶯歌火車站、百年老廟福興宮、全成古窯坊等具特殊意義的9大景點，由藝術家帶著民眾漫遊導覽。

文化局表示，這次展覽起因於去年的三鶯社區藝術共創計畫，各領域的藝術家半年間在鶯歌街區舉辦17場「藝術共創工作坊」，用不同媒材帶領民眾與地方生活、藝術開啟對話，像是大橋頭藝術工作室的「紋飾創作工作坊」，由藝術家帶著民眾聯合拓印，創作出在地的紋飾，計畫期間地方團體也開發出2條走讀路線，帶領在地居民走遍鶯歌各地。

文化局長龔雅雯表示，新北市立美術館將在鶯歌落成，秉著全民美術館的精神，結合市府推動的「三鶯文創整合計畫」，希望跨局處整理鶯歌周邊交通、道路等硬體環境，建立鶯歌特有的藝術氛圍，吸引更多觀光人潮，這次藝術共創活動也使美術館的藝術注入社區生活，藉著在地學校、在地組織和產業等單位的合作，徹底發揮鶯歌人文藝術底蘊。

文化局美術館籌備處主任陳春美表示，這次展期有4場文化藝術漫步、2場藝術家工作坊、3場社區活動供民眾參加，雖然展期只到3月5日，但藝術共創計畫在新北市立美術館啟用前都會持續進行，希望讓更多在地民眾了解美術館，也挖掘出更多在地藝文內容。

(中時 )