罷捷發言人徐尚賢直說，不論結果如何會樂意接受。（柯宗緯攝）

罷免高市議員黃捷投票，目前正在開票，罷捷總部湧入人潮關心選情狀況，不同意票稍微落後同意票。罷捷發言人徐尚賢直說，不論結果如何會樂意接受，但還沒有到最後（開完票），大家繼續加油，誠信里大幅領先，317票同意票對上107票不同意票。

徐尚賢表示，最後得知罷免案投票率是有超過4成，代表人民對於這次罷免案的重視，也非常想要站出來，展現人民意志的表現以及行使公民權，「所以，無論今天的結果為何，我們都是相當樂意接受的」。

他直說，一直以來遭到打壓、抹黑跟嘲諷，不斷打擊我們的信心，「我們是小蝦米，沒有很強大，但是我們擁有非常堅強的意志力」，最後甚至大鯨魚直接跳出來，要欺負小蝦米，我們都還是認為我們可以堅持到最後。

回首這一路點滴，他直說，最艱辛的部分當然是第一階段跟第二階段連署，罷捷活動是民間發起，所有人力跟資源是相當相當缺乏的，在連署的階段，鋼鐵志工真的能固定來的志工也大概最多就是20位，到最後只剩10多位。

他提到，最後在第二階段連署的時候，每天從早上8、9點一路工作到凌晨1點的，所以這一路的心路歷程，我相信所有的點滴跟酸甜苦辣，我們是如人飲水。

舞台主持人信心喊話，目前稍微落後，也許基本大票倉還沒開出來，現在還在緊咬，就算蔡英文親自下令護捷，但無論如何罷捷總部志工的努力，大家看見了。不少支持者表情滿是憂心，看著計票實況，相當緊張，也有部分罷捷支持者搖旗吶喊期待翻轉「我們一定會成功的」。

下午5點20分左右，徐尚賢表示，黃捷罷免投票的同意票票數已經超過黃捷2018年當選的票數，「大家給她掌聲」，並指出，目前手上掌握的資料顯示，已有80個投開票所開完。

(中時 )