外交部日前才宣佈要在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，不料一日就生變，蓋亞那取消協議後，更引起台灣輿論譁然。根據一份最新網路民調顯示，有過4成網友認為外交部的處置不適當；同時，蓋亞那取消協議的問題出在哪裡，有近5成網友表示，台灣、蓋亞那、中國大陸三方都有問題。

針對蓋亞那突然終止協議，外交部5日表示，在經過多方努力之後，仍無法改變蓋亞那方面的決定，我國政府對此深表遺憾。外交部更譴責大陸方面霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務。

根據外媒報導，蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）表示，讓台在此設立辦公室純粹只是加強經貿與投資，而4日在與大陸駐蓋亞那臨時代辦陳錫來見面後，就取消了與台協議，並未透露對話相關細節。

入口網站《YAHOO》以「一日生變！蓋亞那終止設立台灣辦公室協議，外交部的處置是否適當？」為題，進行網路投票，投票時間為2月5日至10日，截至今(6)日下午4點40分，已有8000多名網友參與投票，結果顯示，認為非常適當的有33.5%，還算適當15.4%，而認為不太適當的則有10.1%，而認為非常不適當的則有33.5%，另外則有7.5%網友沒有明確表示意見。

對於蓋亞那不到24小時翻盤終止設立台灣辦公室協議，問題出在哪裡，認為問題出在台灣方面的有18.2%，認為問題出在中國大陸施壓的有23.1%，認為問題出在蓋亞那的有6.6%，而認為三者都有問題的則有47.6%，另外還有4.5%網友沒有明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於蓋亞那在一天之內態度突變，對我國外交會不會有影響，有14.5%網友認為影響很大，19.7%網友認為有些影響，而認為影響不大的有15.4%，認為沒有影響的網友則有45.3%，另外有5.1%網友未明確表示意見。

(中時新聞網)