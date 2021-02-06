雞排妹2012年在雞排店打工，當時拍攝的炸雞排教學影片先啟超高討論度。(影片/ 取自YouTube)

「雞排妹」鄭家純爆出遭性騷擾事件，扯出多名演藝圈資深男星，接連開記者會解釋，各執己見也成為網友討論話題，鄭家純的過往再度被拿來討論；先前批踢踢實業坊有網友好奇「雞排妹當初怎麼出道」，9年前她還是素人時的影片挖出，青澀又溫柔嗲聲的模樣讓她在那時變成「新一代女神」。

近日鄭家純遭性騷擾事件鬧得沸沸揚揚，批踢踢實業坊網友不解「雞排妹怎麼出道的」一文又被拿出來討論，文中表示「當藝人總要有個開始，這個開始很難，但有公司砸前培養也應該有一定知名度，但現在看到的雞排妹讓我很難想像一開始的青澀期」。

鄭家純當年性感炸雞排的影片被挖出。(圖/ 摘自YouTube影片)

鄭家純當年性感炸雞排的影片被挖出。(圖/ 摘自YouTube影片)

文章底下馬上有許多人熱情解答，「賣雞排」、「露奶炸雞排」、「靠長輩」、「幫朋友賣雞排，上通告紅不起來」、「啊就賣雞排啊…不然怎叫雞排妹」；有內行人也貼出一段「正妹教你炸雞排」的影片，畫面中女主角就是鄭家純（改名前叫做鄭佳甄），她穿著低胸上衣炸雞排，最後還用可愛嗲聲喊「超大塊的」，青澀又可人的模樣，讓她被網友封為「雞排妹」，意外開啟她的藝人生涯。

鄭家純在2012年爆紅後，就因為穿著和直言不諱的個性經常引人議論，2020年底才和整形診所發生爭執，延燒到互相提告的局面，如今又自曝遭廠商老闆和男歌手翁立友性騷擾，還扯出多名資深男星也疑似性騷擾的狀況，爭議不斷。

(中時新聞網)