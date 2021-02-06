據《海西晨報》報導，為進一步方便台灣民眾在大陸春運期間乘火車往來出行，加強車站「無接觸式」服務措施。近期，廈門北站在車站檢票口和出站口升級加裝了22台半自助檢票終端機。持有台灣居民來往大陸通行證(台胞證)的旅客，可在檢票乘車和出站環節，使用台胞證刷證出行。

據廈門北站工作人員介紹，自2020年起，持台灣居民居住證的旅客已能夠實現一「刷」乘車的便利，但使用台胞證的旅客在乘車各環節，仍需要經過人工驗證才能乘車；今年升級加裝的半自助檢票終端機可以讓還未取得台灣居民居住證的台灣同胞，通過刷台胞證完成「票、證、人」核驗的快速出行。

此外，在廈門北站售票廳內有4台自動售票機具備台胞證讀取功能，進一步方便台胞旅客自助購票。

需要提醒的是，目前在車站的驗證進站環節，港澳台旅客和外籍旅客均需進行人工驗證。另外，使用其他不可識讀證件購票的旅客，需提供購票時所使用的乘車人有效身份證件原件，通過人工通道辦理實名制驗證手續。

(中時 )