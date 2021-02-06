台中市長盧秀燕（右）到市場宣傳防疫，攤商及婆媽熱情地與她「互碰手肘」打招呼。（陳淑芬攝）

農曆新年將至，台中市長盧秀燕6日前往烏日區「明道花園城攤販集中區」向攤商、民眾拜早年、宣導防疫。「市長好」戴口罩的盧秀燕帶隊沿路發放新年口罩，不少婆婆媽媽眾熱情與她「互碰手肘」打招呼。盧秀燕表示，雖然市場裡攤商及民眾約95％都戴口罩，呼籲要全部戴口罩，提高傳統市集自我防疫能力，才能安心逛菜市場。

「市長好」市場裡的攤商及採買的婆婆媽媽熱情地向盧秀燕問好，盧看到對方戴口罩，就指著口罩再豎起大拇指肯定；有多名婆媽熱情地伸手要握手，盧立即舉起手肘，婆婆媽媽也會心地以手肘互相輕碰回應，這種因應疫情由美國國會議員發明出「互碰手肘」打招呼方式，用來取代握手，傳統市場婆媽也懂。

盧秀燕指出，春節過年前是市民採買年貨的高峰期，她特別視察賣場、市場消毒情形，防疫工作相當重要，大家採買年貨、拜訪朋友或到人潮集中的地方，務必落實各項防疫工作。

盧秀燕說，她在「明道花園城攤販集中區」一路走下來，大約有95％民眾都有戴口罩，呼籲民眾到市場購物採買務必要戴口罩，而商家攤販更要落實市場環境消毒清潔，唯有共同做好防疫，才能安心過好年。

台中市府經發局表示，明道花園城攤販集中區是烏日在地傳統早市，約於1986年起漸漸聚集成市場，以興祥街為中心，由中山路口起至信義街，是當地民眾採買生鮮食材、民生消費的重點市場。因應新冠肺炎疫情，市府祭出食品業者防疫三措施，包含全面要求中市食品從業人員佩戴口罩、公告台中市餐飲業防疫指引、加強食品業者實地查核及輔導，提供民眾安心、放心的消費環境。

(中時 )