拼布工藝師周秀惠的創作融合多元風格，使拼布不只是生活用品，更具有故事性，也是紀錄、保存心情的媒介。（周麗蘭攝）

北港鎮粧佛工藝師陳明洲的技藝已於2013年登錄為雲林縣無形文化資產傳統工藝類粧佛技術保存者。（雲林縣政府提供）

纏花工藝師林佩瑩在虎尾鎮設有「瑩的幸福工坊」，她致力於嘗試不同纏花創作，以雲林元素發想，她的作品融合傳統美學與現代時尚。（周麗蘭攝）

拼布工藝師以媽祖神像及宗教元素為個人特色，創作融合多元風格。（周麗蘭攝）

109年第6屆「臺灣工藝之家」評選全台共25位傑出工藝師獲認證，雲林縣的粧佛工藝大師陳明洲、纏花工藝師林佩瑩、拼布工藝師周秀惠獲獎，縣長張麗善6日為3位工藝師工作室的「臺灣工藝之家」揭牌。

「臺灣工藝之家」是臺灣工藝研究發展中心推動的傑出工藝家認證機制，2004至2012年舉辦過5屆評選，計145位授證並掛牌，帶領民眾認識臺灣工藝創作，並發展工藝文化觀光產業。

睽違8年，2020年啟動第六屆評選，建立工藝發展機制，以肯定各項工藝類別優秀工藝家的卓越表現，雲林縣的陳明洲、林佩瑩、周秀惠等3名工藝師從參加評選81人脫穎而出，通過審查。

北港鎮粧佛工藝師陳明洲的技藝已於2013年登錄為雲林縣無形文化資產傳統工藝類粧佛技術保存者，他的「神山堂陳明洲雕塑工作室」也入選雲林縣北港街角藝事館改造工坊計畫，成為地方藝文特色場館。

纏花工藝師林佩瑩在虎尾鎮設有「瑩的幸福工坊」，她致力於嘗試不同纏花創作，以雲林元素發想，她的作品融合傳統美學與現代時尚，其錫雕、剪絨工藝也獲得評審們青睞。

拼布工藝師周秀惠的「秀惠拼布工坊」也是北港鎮藝文特色場館之一，她以媽祖神像及宗教元素為個人特色，創作融合多元風格，使拼布不只是生活用品，更具有故事性，也是紀錄、保存心情的媒介。

(中時 )